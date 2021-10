Sezona sakatlık kâbusuyla başlayan Fenerbahçe ilk üç haftalık periyotta da üst üste gelen darbelerle kadro sıkıntısı yaşadı. Sarı lacivertli oyuncular yüksek idman temposu ve yoğun maç trafiğinde özellikle adale sakatlıklarından muzdarip olurken Vitor Pereira frene basarak takımını düzlüğe çıkardı.



İdman saatlerini öğleden sonraya kaydırarak oyuncularına daha fazla uyku ve dinlenme fırsatı veren Portekizli, maçlara ilk on birde çıkanları yenileme antrenmanlarıyla diri tuttu. Tek problem taktik çalışmalar oldu ki, bunun da millî arada giderilmesi planlanıyor.



"SAHADA KONUŞMAYI TERCİH EDERİM"



Sakat oyuncunun kalmadığı Fenerbahçe, Trabzon deplasmanına daha güçlü ve moralli hazırlanacak. En büyük endişesi millî oyuncularının sakatlık yaşaması olan Pereira, bir de Kim ve Szalai'nin dinlenememesini dert ediyor.



Buna rağmen taktikle ilgili çalışmalara daha rahat eğilme imkânı bulan Portekizli, kendisine ve takımına güveniyor. "Lider ama kötü oynuyor" eleştirilerine kulak asmayan Pereira "Benim için ne kaybedince her şey çok kötü oluyor ne de kazanınca her şey mükemmel. Ben sahada konuşmayı tercih ederim" ifadelerini kullandı.