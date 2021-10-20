Vitor Pereira'dan Mesut Özil hamlesi

Üçlü savunmadan vazgeçmeyecek Vitor Pereira; Mesut Özil'den daha fazla faydalanabilmek için takımını 3-4-1-2 dizilişi ile sahaya sürmeyi planlıyor.

Haber; Sözcü
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Vitor Pereira'dan Mesut Özil hamlesi
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20 Ekim 2021 12:24
Mesut Özil
Mesut Özil
Fenerbahçe
Fenerbahçe'de Trabzonspor yenilgisi sonrası taktik değişim ön plana çıktı. Teknik Direktör Vitor Pereira, Mesut Özil'den daha fazla faydalanmak adına oyun sistemine ufak bir dokunuş yapacak. Sarı-lacivertli takımı genellikle 3-4-2-1 oynatan Vitor Pereira üçlü savunmadan vazgeçmeyecek, ancak tek 10 numaralı, çift forvetli sisteme dönecek ve Kanarya, 3-4-1-2'ye dizilişine geçecek. Bu sistemde Mesut Özil tek 10 numara olarak görev yapacak.

HEDEF MAKSİMUM VERİM

Mesut, 10 numarada önünde oynayacak iki hücum oyuncusunu paslarıyla besleyecek. Trabzonspor mücadelesine de 10 numarada başlayan tecrübeli futbolcu; Min-Jae Kim'in kırmızı kartının ardından zorunlu olarak 8 numara olarak oynamıştı. Pereira, oyun sistemini Mesut Özil'in üzerine kurarak yıldız futbolcunun performansını maksimum düzeye yükseltmeyi, gol yollarında daha etkili olmayı hedefliyor.  

 

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