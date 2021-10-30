Vitor Pereira'dan Mesut Özil açıklaması

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, sarı-lacivertli takımla ilgili açıklamalarda bulundu.



Konyaspor maçı öncesi konuşan Pereira "Şampiyon olmak istreyen bir takım her maçını kazanmaya oynar. Son mağlubiyetlerin ardından kazanmalıyız. Son vuruşlarda daha becerili olmalıyız." dedi.



Mesut Özil ile ilgili açıklama yapan Vitor Pereira "Mesut Özil'in kasığında bir sakatlık var ve bu yüzden burada değil." ifadelerini kullandı.





İLGİLİ VİDEO