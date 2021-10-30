Vitor Pereira'dan Mesut Özil açıklaması

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Mesut Özil ile ilgili açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Vitor Pereira'dan Mesut Özil açıklaması
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30 Ekim 2021 18:31
Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, sarı-lacivertli takımla ilgili açıklamalarda bulundu.

Konyaspor maçı öncesi konuşan Pereira "Şampiyon olmak istreyen bir takım her maçını kazanmaya oynar. Son mağlubiyetlerin ardından kazanmalıyız. Son vuruşlarda daha becerili olmalıyız." dedi.

Mesut Özil ile ilgili açıklama yapan Vitor Pereira "Mesut Özil'in kasığında bir sakatlık var ve bu yüzden burada değil." ifadelerini kullandı.


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