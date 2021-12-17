Vitor Pereira'dan Larin'e özel önlem!

Fenerbahçe'nin teknik patronu Vitor Pereira, derbi için hazırlıklarını tamamladı.



Portekizli hoca, Beşiktaş - G.Saray derbisinden kopya çekti. Kartal'ın, rakibini 2-1 yendiği mücadelede dengeyi bozan ismin Larin olduğunu tespit eden sarı-lacivertliler, Kanadalı oyuncuya özel önlem alacak.



Larin'in karşısında Ferdi Kadıoğlu olması, teknik heyeti bu noktaya dikkat etmeye zorladı. Ferdi, 26 yaşındaki sol kanadını kaleden uzaklaştıracak. Bu oyuncunun kademesine Tisserand her fırsatta girecek. Larin'in havadan avantaj sağlaması engellenecek.



VALENCİA DERBİYE HAZIR

Konyaspor ile 30 Ekim'de oynanan maçın 78. dakikasında sakatlanan Enner Valencia göreve hazır. Ligde 5 maç kaçıran Ekvadorlu oyuncu, teknik heyete Beşiktaş derbisinde forma giymek istediğini ve fizik olarak 90 dakika görev alabileceğini ifade etti. Pereira son iki antrenmanı da izleyip kararını öyle verecek.





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