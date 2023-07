Bayern Münih, bir dönem Fenerbahçe forması giyen Kim Min-Jae transferini bitirdi. Alman ekibi, Napoli forması giyen Güney Korali futbolcuyla anlaşmaya vardı. Kim, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira'ya soruldu. İşte Portekizli teknik adamın Kim Min-Jae hakkındaki düşünceleri...Kim, nasıl bir oyuncu profiline sahip?"Kendisine çok güvenen ve oyuna olağanüstü bir konsantrasyonu olan bir futbolcu. Çok fazla onunla diyaloğa girmezsiniz. Bu zaten Asyalı oyuncularda olağan bir şey. İtalya'da Napoli döneminde kalitesini daha da artırdığını ve taktik anlamında geliştiğini düşünüyorum. Oyunu iyi anlayan bir futbolcu ve Alman futboluna uyum sağlayacağından eminim. Tüm kalitesini göstereceğini düşünüyorum."Fenerbahçe'deki dönemi için neler söylersiniz?"Çin'de çalıştığım dönemden onu tanıyorum. Ben Sangay'dayken, Kim de Beijing Guoan'daydı. Ona karşı zaman zaman oynama fırsatı bulmuştuk. Ancak Fenerbahçe'ye geldikten sonra onu takıma istediğimde, zaten Türkiye kariyerinin, onun bir üst seviyeye ulaşmasında sadece bir basamak olacağını biliyordum. Çünkü onun üst seviyede bir oyuncu olabileceğini fark ettim. Bu sayede çok hızlı bir şekilde Avrupa'nın devlerinden birine gidecekti. Onun kalitesinden, kısa ve uzun paslarından, saha içindeki yeteneklerinden çok etkilenmiştim. Savunmada çok ama çok hızlıydı. Alanını kapatması ve hızlı reaksiyon göstermesi etkileyiciydi. Taktik anlamında her zaman gelişeceğini düşünüyorum. Bu biraz da çalışacağı teknik adama bağlı. Ancak Kim'in, dünyada referans olarak gösterilecek en iyi stoperlerden biri olacağı konusunda şüphem yok."Alman futboluna uyum sağlar mı?"Bundesliga'da üst seviyedeki oyununu geliştirecek. Orada, üst düzey hücum oyuncularına karşı oynayacak. Almanya'da çok fazla iyi oyuncu ve etkili forvetler var. Kim, çok zeki bir futbolcu. Her şeyi çok hızlı öğrenebilme yeteneğine sahip. Bayern'de, dünyanın en iyi savunmacılarından biri olma yolunda önemli bir adım atacak. Psikolojik anlamda elbette gelişim sağlayacak."Bayern'e nasıl bir katkı sağlar?"Kim, her iki ayağını da kullanabilen teknik bir futbolcu. Güçlü ve fizikli. Karar verme konusunda başarılı. Çok hızlı olması da rakibine müdahale konusunda büyük fayda sağlıyor. Bence O, Bayern'in takım yapısına uygun bir isim. Bir kere topla oynarken oldukça kendinden emin. Rakip kontra ataklarda, hücum oyuncusuyla birebir kaldığında alanı kapatmak konusunda son derece başarılı. Sadece Bayern'de değil, dünyanın her takımında oynar.!"