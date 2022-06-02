Sezon başında Fenerbahçe'yi çalıştıran ve başarısız sonuçların ardından yolların ayrıldığı Vitor Pereira, sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktörü Jorge Jesus ile ilgili yorumlarda bulundu.Sabah gazetesinden Murat Özbostan'ın Vitor Pereira ile yaptığı kısa görüşmeyi anlattı. Özbostan, Vitor Pereira'nın vatandaşı Jorge Jesus içindediğini ifade etti.İlk olarak 2015-2016 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran Vitor Pereira, sezon sonunda görevinden ayrılmıştı. Portekizli teknik adam, 2021-2022 sezonunun başında yeniden Fenerbahçe'nin başına geçmişti. Ancak alınan kötü sonuçların ardından yollar yine ayrıldı. Ligde 17 maçta 8 galibiyet 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 28 puan toplayan Pereira, son 9 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Pereira son olarak derbide sahasında Beşiktaş ile 2-2 berabere kalmıştı.Pereira sezon başında geldiğinde,demişti.