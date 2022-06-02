Sezon başında Fenerbahçe'yi çalıştıran ve başarısız sonuçların ardından yolların ayrıldığı Vitor Pereira, sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktörü Jorge Jesus ile ilgili yorumlarda bulundu.
"BENİM GİBİ KALİTELİ"
Sabah gazetesinden Murat Özbostan'ın Vitor Pereira ile yaptığı kısa görüşmeyi anlattı. Özbostan, Vitor Pereira'nın vatandaşı Jorge Jesus için "Benim gibi kaliteli bir hoca" dediğini ifade etti.
PEREIRA, FENERBAHÇE'DE NE YAPTI?
İlk olarak 2015-2016 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran Vitor Pereira, sezon sonunda görevinden ayrılmıştı. Portekizli teknik adam, 2021-2022 sezonunun başında yeniden Fenerbahçe'nin başına geçmişti. Ancak alınan kötü sonuçların ardından yollar yine ayrıldı. Ligde 17 maçta 8 galibiyet 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 28 puan toplayan Pereira, son 9 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Pereira son olarak derbide sahasında Beşiktaş ile 2-2 berabere kalmıştı.
Pereira sezon başında geldiğinde, 'Fenerbahçe benim için yarım kalmış bir aşktı. Kariyerimde neredeyse gittiğim her kulüpte zaferler ve kupalar kazandım. Ama Fenerbahçe'de kupa kazanamadım.Şimdi yarım kalan bu hikâyeyi şampiyonluk kupaları ile taçlandırma zamanıdır. İşte o zaman yarım kalan bu hikâye mutlu bir sona kavuşacak.' demişti.
"BENİM GİBİ KALİTELİ"
Sabah gazetesinden Murat Özbostan'ın Vitor Pereira ile yaptığı kısa görüşmeyi anlattı. Özbostan, Vitor Pereira'nın vatandaşı Jorge Jesus için "Benim gibi kaliteli bir hoca" dediğini ifade etti.
PEREIRA, FENERBAHÇE'DE NE YAPTI?
İlk olarak 2015-2016 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran Vitor Pereira, sezon sonunda görevinden ayrılmıştı. Portekizli teknik adam, 2021-2022 sezonunun başında yeniden Fenerbahçe'nin başına geçmişti. Ancak alınan kötü sonuçların ardından yollar yine ayrıldı. Ligde 17 maçta 8 galibiyet 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 28 puan toplayan Pereira, son 9 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Pereira son olarak derbide sahasında Beşiktaş ile 2-2 berabere kalmıştı.
Pereira sezon başında geldiğinde, 'Fenerbahçe benim için yarım kalmış bir aşktı. Kariyerimde neredeyse gittiğim her kulüpte zaferler ve kupalar kazandım. Ama Fenerbahçe'de kupa kazanamadım.Şimdi yarım kalan bu hikâyeyi şampiyonluk kupaları ile taçlandırma zamanıdır. İşte o zaman yarım kalan bu hikâye mutlu bir sona kavuşacak.' demişti.