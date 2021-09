Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Giresunspor'u 2-1 yendikleri karşılaşmanın sonrasında konuştu.



Maçı yorumlayan Pereira, "Zor olacağını biliyorduk, 1 beraberlik, 1 yenilgi almıştık, arada Avrupa oynamıştık, bu sık trafikte toparlanmak kolay değil. Beni memnun eden takımın gösterdiği ruh, güçlü bir ruhumuz olduğunu gösterdik. Sahadaki sakinlik ve özgüven artacak. Önemli olan sakat oyuncuların düzelmesi, onlar döndüğünde daha fazla çözüm olacak elimizde" dedi.



2-1'den sonra geri çekildiklerini söyleyen Pereira, "Rakibimizin golü attığı an, öncesinde 3-0'ı bulabileceğimiz bir andı. Rakibimiz gol atınca takım ister istemez geri çekildi, skoru korumak istedi. Bence hata, geri çekilince 2. golü yeme ihtimaliniz artıyor ama son 2 maçtaki sonuçlardan sonra özgüven etkilendi, biraz zaman alacaktır. Taraftarımız bize güç veriyor, evimizdeki galibiyet taraftarlarımız için" diye konuştu.



"BU STAT RAKİPLER İÇİN ZOR"



Fenerbahçe'nin başında 20 iç saha maçında yenilmediği hatırlatılan teknik adam, "İçeride oynadığımız maçlarla dışarıdakilerin farkı yok, hepsini kazanmak istiyoruz ama taraftarlarımız enerji veriyor, onların desteği çok önemli. Zorlandığımız anlarda isteği, ruhu aşılıyorlar. Rakipler için bu statta oynamak çok zor" ifadelerini kullandı.



"FANTASTİK TARAFTARIMIZ VAR"



Taraftarların önemine dikkat çeken Portekizli hoca, "Evimizde her zaman 12 kişiyle oynuyoruz, bu güç bizim için çok önemli. Rakipler için çok zorlu atmosfer yaratıyorlar, bize de çok yardımcı oluyorlar. Taraftarımız fantastik, fantastik bir gruba sahibiz." mesajını verdi.



"DİNLENMEMİZ LAZIM"



Bitiricilik konusunda sorunu nasıl çözecekleri sorulan Pereira, "Birazcık daha fazla dinlenmemiz, maçlara yüksek enerji ile çıkmamız gerekiyor bitiricilik anlamında sorunu aşmamız için. Gerçekten çok fazla maç oynuyoruz, iki maç arası çok kısa süre oluyor. Sakat olan oyuncular döndüğünde, eminim takım fiziksel olarak daha iyi olacak ve daha iyi karar verecekler. Bizim şu anda bitiricilik çalışmak gibi bir durumumuz yok, az süremizi toparlanma antrenmanlarıyla geçiriyoruz." diye yanıt verdi.



"YORGUNLUĞU BALONA BENZETEBİLİRİZ"



Frankfurt ile oynadıkları maçtaki temponun daha sonraki maçlarda sürmediği hatırlatılan Pereira, "Avrupa'da oynadığımız maç yoğun geçen, fiziksel anlamda da yüksek kondisyon gerektiren bir maçtı. Yorgunluğu balona benzetebiliriz. Şişmiş bir balon söndü, dinlenecek vakit olmadı. Ben de isterim takımım önde bassın, yüksek tempoda oynasın ama önce kadrodaki tüm oyuncuların oynamaya müsait olması ve iyi toparlanmış olmaları lazım, tabii ki adaptasyon da gerekiyor. Hem Avrupa'dayız, hem 20 takımlı ligdeyiz. Adapte olduktan sonra eminim ki güçlü performansı daha fazla göstereceğiz." dedi.



"RAKİPLER DE PUAN KAYBEDECEK" SÖZÜ



"Rakiplerimiz puan kaybedecek dediğimde geleceği görmedim ama ben tecrübeme dayanarak konuştum. Türkiye'de aslında bütün takımlar şampiyonluk için oynayan takımlara problem oluşturma potansiyeline sahip, özellikle de Avrupa maçlarından sonra. Bu lig gerçekten kolay bir lig değil. Taktiksel olarak kalite eksik kalabiliyor ama lig çok zorlu. Her takım her an puan kaybedebiliyor. Takımlar yorgun olduğunda bu çok normaldir. Biz de puan kaybedeceğiz. Yarışta Trabzonspor Avrupa'da yarışmadığı için bu konuda avantajlı."