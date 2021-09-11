Vitor Pereira'dan geçit yok!

Fenerbahçe'de ikinci dönemini geçiren Vitor Pereira, 18 iç saha maçında 15 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı. Pereira, yarınki Sivasspor maçında seriyi sürdürmek için çalışırken rotasyon yapacak.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Vitor Pereira'dan geçit yok!
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11 Eylül 2021 12:21
Süper Lig'in 4. haftasında yarın Sivasspor'u ağırlayacak Fenerbahçe'de hedef 3 puan. İlk 3 haftayı kayıpsız geçen iki takımdan biri olan sarı-lacivertlilerin en büyük kozu ise Teknik Direktör Vitor Pereira olacak! Kanarya'daki ikinci dönemini geçiren Portekizli hocanın Kadıköy'de yenilgisi bulunmuyor.

Pereira, Fenerbahçe'nin başında ligde iç sahada 18 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 15 galibiyet, 3 beraberlik alan sarı-lacivertliler, yarın bu seriyi sürdürmeye çalışacak

KANARYA'DA 4 EKSİK

Vitor Pereira, maçın ilk 11'ini büyük ölçüde şekillendirdi. Tedavisi süren Serdar Dursun, adalesinde yırtık bulunan Nazım, ağrıları olan Sosa ve milli takımdan geç dönecek Valencia forma giyemeyecek. Sakatlıklarını atlatan Novak, İrfan Can ve Pelkas hazır. Pereira; Tisserand, Kim ve Szalai'den oluşan savunma hattını bozmayacak. Orta sahada Gustavo ile Crespo'nun, sol kanatta Muhammed Gümüşkaya'nın hücum hattında Mesut, İrfan Can ve Berisha'nın oynaması bekleniyor. 

 

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