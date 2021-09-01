Vitor Pereira'dan Ferdi Kadıoğlu'na tam destek

Fenerbahçe'de, Vitor Pereira'nın gelişi ile birlikte birçok değişiklik yaşandı. Sistemin değişmesinin yanısıra birçok oyuncu çıkış gösterdi. Takımın bu sezonki yıldızlarından biri Ferdi Kadıoğlu oldu.



2018 yılında Phillip Cocu döneminde geleceğe yönelik planlamalar çerçevesinde takıma katılan Ferdi, istediği kadar şans bulamamıştı. Vitor Pereira'nın gelişi ile birlikte 3-4-3 sistemine geçen takımda orta sahada kanatta oynayacak ismin önemi çok arttı.



Pereira ve ekibi yaptığı analizlerde burada daha önce hiç oynamamış Ferdi Kadıoğlu'nda karar kıldı.



Bunda futbolcunun genç yaşı ve dinazmi önemli rol oynadı. Sol kanatta ileri- geri gidecek, oyunu iki yönlü oynayacak bir kanat oyuncusu ihtiyacı vardı. Ferdi bu kriterlere uysa da dana önce burada hiç oynamamıştı. Vitor Pereira burada devreye girdi ve Ferdi'ye yakın ilgi gösterdi. Pereira genç öğrencisine "Hata yapsan da sorun değil" diyerek arkasında olduğunu ifade etti.



Sezonun ilk 5 maçı ve özellikle son Altay mücadelesinde sahada parlayan bir Ferdi vardı.



