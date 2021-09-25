Vitor Pereira'dan Enner Valencia kararı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Enner Valencia'yı Hatay'da yedek kulübesinde tutacak.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Vitor Pereira'dan Enner Valencia kararı!
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25 Eylül 2021 11:43
Süper Lig'in 7.haftasında Fenerbahçe'nin Pazar günü Hatayspor'a konuk olacağı maçta Enner Valencia mücadeleye yedek kulübesinde başlayacak.

Vitor Pereira, Ekvador Milli Takımı'ndan yorgun dönen ve sezon başındaki görüntüsünden uzak olan Enner Valencia'yı dinlendirecek.

Başakşehir maçında da yedek soyunan Enner Valencia, Giresunspor mücadelesine ilk 11'de başlamış ancak bekleneni verememişti.

PEREIRA'DAN ENNER VALENCIA KARARI

Vitor Pereira, Hatayspor maçında Enner Valencia'yı yedek başlatıp ileri uçta Mergim Berisha'ya görev verecek.


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