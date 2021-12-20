Vitor Pereira'dan derbide şaşırtan hamleler

Fenerbahçe 'de artık topun ağzındaki teknik direktör Vitor Pereira, Beşiktaş derbisinde alınan 2-2'lik sonucun ardından büyük eleştiriler aldı. Sezon başından beri Pereira'nın dikkat çekici taktik hamleleri ve oyuncu tercihleri, dün akşamki derbide de devam etti. Galatasaray maçında Mesut Özil ve İrfanCan Kahveci ile maça başlayan Portekizli teknik adam, bu derbide Mesut'u ilk 11'e koydu ama Kanarya'nın en yaratıcı oyuncularının başında gelen İrfan'ı yedek bıraktı. Milli futbolcu, oyuna girmek için 65'e kadar bekledi. Oynadığı maçlarda çok etkili olan Jose Sosa, 1 dakika bile süre bulamadı.



Son 3 dakika 4'lü savunma



Pereira, takımı iki kez öne geçmesine rağmen adeta deplasmandaymış gibi oyunu hep kendi sahasında kabul etti, Kadıköy'deki bu etkisiz futbol ve tek bir korner bile atılmaması büyük tepki çekti. Defansif oynamasına rağmen skoru da koruyamayan Pereira'nın, galibiyet için hamlesini 90+2'de; yani bitime 3 dakika kala yapması da enteresandı. Oyuna Enner Valencia ve Nazım Sangare girdi, 3'lü ile savunmada sahne alan Kanarya, kalan dakikalarda 4'lüye döndü. Sonuç olarak baktığımızda ise Pereira ligde, Trabzonspor'a kaybetti ama Galatasaray'ı yendi, Beşiktaş'la da puanları paylaştı.



