Vitor Pereira'dan Arda Güler değerlendirmesi!

Fenerbahçe 'nin, İspanyol ekibi Real Madrid ile transferi konusunda anlaşmaya vardığı genç yıldız Arda Güler, İspanya'ya gitti.

Arda, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra Madrid temsilcisi ile resmi sözleşme imzalayacak. Futbol gündemine damga vuran transfere bir yorum da Fenerbahçe'nin eski Teknik Direktörü Vitor Pereira'dan geldi.

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira, Arda Güler'le ilgili olarak açıklamalarda bulundu.Arda'ya 16 yaşındayken ilk kez formayı veren isim olan Pereira şunları söyledi:Pereira, Arda'nın yaşına rağmen güçlü bir kişiliğe sahip olduğunu vurgularken,dedi.Arda'nın oyununu Dybala ve James Rodriguez'e benzeten Pereira,ifadelerini kullandı.