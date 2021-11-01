Vitor Pereira'dan 11 maça da farklı 11!

Ligde 11 maça da farklı 11'lerle çıkan Fenerbahçe'nin Portekizli hocası, ideal kadrosunu bulamadı. Orta saha ve ileri üçlüde 22 ismin forma giymesi, saha içindeki uyumsuzluğu ortaya çıkardı.Pereira, bölgesel olarak en büyük değişikliği ileri üçlüde ve orta sahada gerçekleştirdi. Kurguyu oturtamayan 53 yaşındaki çalıştırıcı, orta alanda 12 oyuncu denedi. Sadece 4 maça (Antalya, Altay, Alanya, Konya) aynı isimlerle çıkabildi.Hücumda da durum farklı değil. 10 futbolcuyu ileri üçlüde oynatan Pereira, gol yollarında etkisiz kalırken, sadece Trabzonspor ile Giresun karşılaşmalarında aynı hücumcularla sahadaydı. Kaleye Altay'ı sabitleyen Portekizli, savunmada Kim ve Szalai'den orta alanda da Ferdi ve Gustavo'dan zorunluluk olmadıkça vazgeçmedi.