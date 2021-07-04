Vitor Pereira'da sonra Hulk sürprizi

Vitor Pereira'yı teknik direktörlük görevine getiren Fenerbahçe transferde atağa kalktı. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan tecrübeli golcü Hulk'u kadrosuna katmak için Pereira aracılığı ile girişimlere başladı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; fcporto.pt
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Vitor Pereira'da sonra Hulk sürprizi
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04 Temmuz 2021 12:37
Fenerbahçe'de ikinci kez başlayan Vitor Pereira döneminin başlamasının ardından transfer çalışmaları da hız kazandı. Yeniden İstanbul'a gelen Portekizli hocanın ilk sürprizinin Hulk olacağı iddia edildi.

34 yaşındaki Hulk, şubat ayında Çin'den Brezilya'ya dönmüş ve Atletico Mineiro ile anlaşmıştı. Beşiktaş'ın da kadrosuna katmak istediği yıldız ismin kariyerinin son bölümünde tekrar Avrupa'da oynamak istediği belirtiliyor.

Porto ve Shanghai'de 4 sezon beraber çalışan ikilinin bir görüşme yaptıkları ve yeniden Fenerbahçe'de buluşabilecekleri ileri sürüldü.

Atletico Mineiro ile Aralık 2022'ye kadar sözleşmesi olan Hulk'un şu anki piyasa değeri 2.5 milyon euro. Golcü oyuncu, Mineiro'da 5 ayda 26 resmi maça çıkıp, 9 gol+7 asistlik performans sergiledi.


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