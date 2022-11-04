Vitor Pereira, Corinthians'tan ayrılıyor

Vitor Pereira'nın, Corinthians ile sözleşme yenilemeyeceği ve takımdan ayrılacağı öne sürüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Vitor Pereira, Corinthians'tan ayrılıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Kasım 2022 18:03
Brezilya Ligi ekiplerinden Corinthians'ta teknik direktör Vitor Pereira görevinden ayrılyor.

Brezilya basınında yer alan habere göre, kulüple sözleşmesi Aralık ayının sonunda bitecek Portekizli teknik adam, yeni sözleşme imzalamayacak.

Pereira'nın bu kararını kulübün başkanı Dulio Monteiro Alves'e de bildirdiği aktarıldı.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'den ayrılmasının ardından Şubat 2022'de Corinthians'ın başına geçen 54 yaşındaki teknik adam, Corinthians'ın başında çıktığı 61 maçta 25 galibiyet aldı.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ