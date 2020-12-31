Vitor Pereira, Çin'deki takımından ayrıldı

Portekizli teknik direktör Vitor Pereira, Shanghai SIPG'deki görevinden ayrıldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Vitor Pereira, Çin'deki takımından ayrıldı
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31 Aralık 2020 16:03
Bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran Vitor Pereira Çin'deki kulübünden ayrıldı. 2017 yılından beri Shangai SIPG'yi çalıştıran Portekizli teknik adamın ayrılığı resmen açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 52 yaşındaki teknik direktöre teşekkür edildi ve kariyerinde başarılar dilendi. 

2015/2016 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran Vitor Pereira, Süper Lig'de takımı ikinci yaptıktan sonra görevinden ayrılmıştı.

Vitor Pereira, Olympiakos'la 1 kez, Porto'yla 2 kez ve Shanghai SIPG ile 1 kez lig şampiyonlukları yaşadı.



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