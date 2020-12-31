Vitor Pereira, Çin'deki takımından ayrıldı

Bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran Vitor Pereira Çin'deki kulübünden ayrıldı. 2017 yılından beri Shangai SIPG'yi çalıştıran Portekizli teknik adamın ayrılığı resmen açıklandı.



Kulüpten yapılan açıklamada, 52 yaşındaki teknik direktöre teşekkür edildi ve kariyerinde başarılar dilendi.



2015/2016 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran Vitor Pereira, Süper Lig'de takımı ikinci yaptıktan sonra görevinden ayrılmıştı.



Vitor Pereira, Olympiakos'la 1 kez, Porto'yla 2 kez ve Shanghai SIPG ile 1 kez lig şampiyonlukları yaşadı.



