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Vitor Pereira, Çin'de tarih yazdı

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira'nın yönettiği Shanghai SIPG, Çin Ligi'nde tarihinin ilk şampiyonluğunu kazandı.

Kaynak: Sporx.com
Vitor Pereira, Çin'de tarih yazdı
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07 Kasım 2018 16:36
Vitor Pereira'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Shanghai SIPG, Çin Ligi'nde tarihinin ilk şampiyonluğuna ulaştı.

Shaghai SIPG, Çin Ligi'nin 29. haftasında konuk ettiği Beijing Renhe'yi 2-1 mağlup etti ve 2. sırada bulunan Talisca'nın takımı Guangzhou Evergrande'nin deplasmanda Chongqing Lifan'a mağlup olmasının ardından farkı 8'e çıkararak şampiyon oldu.

Daha önce Portekiz'de Porto ve Yunanistan'da Olympiakos ile şampiyonluk yayan Pereira, böylece Jose Mourinho ve Artur Jorge ile birlikte 3 farklı ülkede şampiyonluğa ulaşan 3. Portekizli teknik adam oldu.



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