Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira kariyerine Corinthians ekibinde devam ediyor. Son maçta Palmeiras'a 1-0 kaybetmelerinin ardından Portekizli çalıştırıcı basın toplantısında olay açıklamalara imza attı. Pereira, görevden alınma korkusu olup olmadığına yanıt verdi.



PEREIRA: "ŞAKA YAPIYOR OLMALISIN!"



Pereira görevden alınacağı korkusu yaşayıp yaşamadığı şeklinde gelen soruya, "Şaka yapıyor olmalısın adamım! Bu sorunla, dalga geçiyor olmalısın. Hayatımın, kariyerimin hiçbir aşamasında işimi kaybetmekten korkmadım. Bankada ne kadar param olduğunu biliyor musun dostum? İstikrarlı bir hayatım var. Buna da ihtiyacım yok. Ben şu anda Corinthians'tayım. Corinthians olmasa da başka bir kulüpte olurum. Ayrılmaktan yana hiçbir kaygım yok" diye konuştu.



"HATA YAPTIK VE KAYBETTİK"



Palmeiras maçındaki performanslarını da değerlendiren Pereira, "Maçta iyiydik. Daha iyiydik. Kazanmak için oynadık. Alınan bu sonuç adaletsiz oldu. Ama futbol böyle bir oyun. İşlerin yolunda gitmediği anlar olabilir. Risk alırsınız, cesaretle oynarsınız ama olmayabilir. Maç berabere bitecek gibi bir his vardı. Fakat; hata sonucunda gol yedik ve maçı da kaybettik" dedi.



PEREIRA, GAZETECİYE ÇIKIŞTI



Öte yandan Pereira, gazetecilere serzenişlerine devam etti. Palmeiras'ın kazanmak adına kendilerinden çok farklı bir şey yapmadığını belirten Portekizli çalıştırıcı kendisine soru soran gazeteciye hitaben, "Sana bir şey soracağım. Bugün Palmeiras'a baskı yapmadık mı? Fırsatlar yaratmadık mı? Anlamıyorum. Bu soruyu, bugünkü maçı izleyerek mi soruyorsun? Flamengo maçı da aynıydı. Baskı yapmaya da çalıştık. Oynamak için, üretmek için mücadele verdik" açıklamasını yaptı.



"EKSİKLERİ GİDERECEĞİZ"



"Bugün ne yaptık? İşte bu soruyu oyuncularıma da sordum. Kazanmak için cesaretli oynadık. Bugün yaptığımız şey buydu. Sadece sonuçtan memnun değişim. Sonuçları tersine çevirmek için gereken tepkiyi vermeliyiz. Geliştireceğimiz şeyler var. Sakatlıktan dönen oyuncularımız olacak. Gol atmakta zorlanıyoruz. Ama kendimize olan güvenin kaybolmasına asla izin veremem. Eksiklerimiz olduğu konusunda sizlere katılıyorum. Ancak; biz bu eksikleri gidermek için buradayız. Bu da bir gerçek" dedi.



"BİR SONRAKİ MAÇTA BÖYLE OLMAYACAK"



Aynı kararlılıkta yollarına devam etmek istediğini belirten Pereira, "Ortaya bir motivasyon ve güç koyacağız. İyi bir cevap alacağımıza inanıyorum. Bunu içten söylüyorum. Futbol çok adaletsiz. Bir sonraki maçta böyle olmayacak" ifadelerini kullandı.





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