Vitor Pereira Fenerbahçe'de iken tercümanlığını yapan Deniz Sarıtaç, yakından tanıdığı Portekizli teknik adamın kulübe dönüşünü değerlendirdi.



Pereira'nın transferinin kendisi için de sürpriz olduğunu belirten Sarıtaç, sorularımızı şöyle yanıtladı:



Sence Fenerbahçe Yönetimi neden Pereira'yı seçti?



Öncelikle şunu belirtmeliyim ki Vitor Pereira hem çok iyi bir insan hem de çok iyi bir teknik adam. Kesinlikle Fenerbahçe'yi hak ediyor. Eminim ki mevcut Fenerbahçe kadrosunu çok iyi takip etmiştir ve tüm detaylarını biliyordur.



İLK DÖNEMiNDE ŞANSSIZDI



Başarılı olur mu?



Ben başarılı olacağına inanıyorum. Zira bu ülkenin doğasını biliyor. Artık hedefe ulaşmak için neler lazım olduğunu da biliyor. Bizi çok iyi anlayacak bir isim. Çünkü o da bir Akdenizli.



Fenerbahçe'deki ilk sezonunda neden takımı süper lig'de şampiyon yapamadı?



O sene birçok şanssızlıklar oldu, bazı maçları hak ettiğimiz halde kazanamadık. Tüm bunların üzerine rakip olarak karşımızda çok iyi bir Beşiktaş vardı. Bir de o sene Fenerbahçe'de çok fazla üst düzey oyuncu vardı. Bir teknik adamın tercih yapma zorluğunu yaşayacağı bir dönemdi.



CANER iÇiN ASLA KiN TUTMAZ



Caner'le geçmişte yaşadığı gerginlik sorun yaratır mı?



O olay futbolun içinde olan bir şeydir. Pereira'da asla kin hissi yoktur. Asla kimseye ön yargıyla yaklaşmaz.



MAÇ GiBi ANTRENMAN YAPTIRIR



Pereira'nın antrenmanları nasıl geçerdi?



Vitor Pereira ciddi bir teknik adamdır. Her zaman takımın çıkarlarını ön plana koyar. Antrenmanlar mücadeleci ve rekabetçi bir havada geçer. Hatta antrenmanları gerçek karşılaşmadaki gibi yaşatmayı amaçlar. O antrenman havasının bir sonraki maça da yansımasını amaçlar. Çok detaylı ve uzun analizler yapar.



Pereira ayrılırken neler düşünmüştü?



Türkiye'yi gerçekten çok seviyor. İstanbul'da iken İstinye'de oturuyordu. Buradaki yaşantısından çok mutluydu. İstanbul'u, Türkiye'yi ve Fenerbahçe camiasını çok sevmişti. Bu yüzden kulübe hemen adapte olacaktır.



