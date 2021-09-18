Vitor Pereira: 'Bu ruh bizi zirveye taşıyacak'

Eintracht Frankfurt ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak UEFA Avrupa Ligi'ne 1 puanla başlayan Fenerbahçe'de teknik heyet, takımın göstermiş olduğu mücadeleden çok memnun kaldı. Teknik direktör Pereira maç sonu basın toplantısında, "Bence her Fenerbahçeli takımıyla gurur duyuyordur" diyerek futbolcularının özverisine övgülerde bulundu.Maç boyunca rakibi geriye iterek gol arayan, üreten, yardımlaşan ve sahaya tüm enerjisini yansıtan oyuncularını soyunma odasında tebrik eden Portekizli teknik adam, "Galibiyeti kaçırdık ama gerçek takım ruhunu herkese gösterdik. Bu ruh bizi zirveye taşıyacak" dedi.Birçok sıkıntıyla baş etmeye çalıştıkları bir dönemden geçtiklerini vurgulayan 53 yaşındaki çalıştırıcı, "Sakatlıklar ve yoğun fikstür bizi çok zorlayacak. Ancak bana bu maçta zorlukları aşmak için mücadele edeceğinizi gösterdiniz. Kazansak elbette daha çok mutlu olacaktık. Ancak sonuç değil, beni sergilediğiniz performans umutlandırıyor. Sizler çok daha iyisini yapacak kaliteye sahip oyuncularsınız ve sahada bunu kanıtlayacaksınız" ifadelerini kullandı."Fenerbahçe, Frankfurt karşısında deplasmanda beklentilerin üstünde bir futbol sergiledi. Takım yüksek tempoluydu, kora kor rakiple mücadele edildi. Tabii ki bunun yanında ders çıkarılması gereken yanlışlar vardı. Örneğin; skor avantajına sahipken geniş alanda yakalanıp devre biterken beraberlik golü yenmemeliydi. Belki penaltı gol olsa maç kazanılacaktı ama bana göre bitime 15 dakika kala 4 oyuncunun birden oyuna alınması ciddi bir teknik adam yanlışıdır. Son söyleneceğim şey ise, bu sene Fenerbahçe'de en çok isminden bahsedilecek oyuncu Rossi olacaktır."