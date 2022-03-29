Vitor Pereira Brezilya'yı da karıştırdı!

Sezona Vitor Pereira önderliğinde şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe, Portekizli hocanın sıkça eleştirilen sistem ve oyun anlayışı sebebiyle 17. haftanın ardından görevine son vermişti.



Fenerbahçe ile bu sezon 25 maça çıkan Vitor Pereira, 11 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 7 beraberlik almıştı. Deneyimli hoca, oyun içinde verdiği kararlar ve oyuncularla yaşadığı sorunlar sebebiyle istikrarlı bir çizgi yakalayamamış ve Aralık ayında görevinden ayrılmıştı.



ELEŞTİRİLERİN HEDEFİ OLDU



Fenerbahçe'den ayrılık sürecinde üçlü savunması nedeniyle yoğun eleştiriler alan Vitor Pereira, yeni takımı Corinthians'ta sistem değiştirdi.



Portekizli teknik adam, Brezilya ekibi ile çıktığı 6 maçta da sahada dörtlü savunma ile yer aldı. Ancak oyuna müdahale ederek maç içinde zaman zaman üçlüye döndü.



Yani Fenerbahçe'deyken asla taviz vermediği üçlü savunma sistemi, artık Pereira'nın ikinci tercihi oldu.



PAULİSTA LİGİ'NE VEDA ETTİ



Öte yandan Brezilya'da toplam 6 maça çıkan deneyimli çalıştırıcı, önceki akşam oynanan yarı final maçında ezeli rakibi Sao Paulo'ya 2-1 kaybederek Paulista Ligi'ne veda etti.



Pereira şu ana kadar oynadığı 6 resmi maçta normal sürede sadece 3 galibiyet elde edebildi. Brezilya basınında Portekizli hocanın özellikle takımı üçlüye döndürdüğü dönemlerde oyunun kötü olduğuna vurgu yapılıyor.









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