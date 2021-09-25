Vitor Pereira: 'Bize biraz zaman verin'

Giresunspor'u 2-1 yenen Fenerbahçe'de camia oynanan futboldan memnun olmazken Vitor Pereira, sabır istedi. Portekizli Teknik Direktör, ligde ve Avrupa kupalarında yoğun maç programına işaret ederken uzun seyahatler ve sakatlıkların antrenman kalitesine de yansıdığını belirtti.



Pereira, "Gol yollarında daha etkili olmamız için bitiricilik çalışmamız gerekiyor. Ancak yoğun maç programından ötürü sadece toparlanma ve dinlenme antrenmanları yapıyoruz" dedi.



HERKESİN OLMASI ŞART



Vitor Pereira, sakat futbolcuların dönüşünün ardından takımdan daha iyi randıman beklediğini de belirtti. Fenerbahçe Teknik Direktörü, "Eintracht Frankfurt karşılaşması bizi her anlamda çok yordu. Gönül ister ki her maç o mücadeledeki enerjimiz olsun. Ancak bunun gerçekleşebilmesi için sakat oyuncuların düzelip tam performansa ulaşmaları gerekiyor. Herkes adapte olduktan sonra çok daha iyi bir oyun sergileyeceğiz" ifadelerini kullandı.



