Vitor Pereira: 'Ben deliyim!'

Corinthians'la resmen anlaşan Vitor Pereira, Brezilya'ya gitti ve ilk açıklamalarını yaptı. Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra 70 gün içinde Corinthians'la anlaşmaya varan Portekizli çalıştırıcı, Brezilya'da ilgi çeken konuşmalarla öne çıktı.



Vitor Pereira, "Corinthians ve ben aynı çılgın DNA'ya sahibiz. Ben biraz deliyim ve her zaman bana meydan okuyan projeleri istiyorum. Baskıyı seviyorum, baskı olmasa buraya gelmezdim. Baskıdan çekinmiyorum. Brezilya'da lig ve futbol çok rekabetçi, oyuncular kaliteli ve taraftar inanılmaz tutkulu. Şimdiden heyecanlıyım." dedi.



Vitor Pereira, Fenerbahçe'de beraber çalıştığı teknik ekibiyle göreve başlayacak. Tecrübeli çalıştırıcının Corinthians'la sözleşmesi 31 Aralık 2022'ye kadar sürecek.





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