Vitor Pereira: "Ben deliyim!"

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Corinthians'la anlaşan Vitor Pereira mesaj yolladı, "Ben biraz deliyim, baskıyı seviyorum" ifadelerini kullandı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Vitor Pereira: 'Ben deliyim!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Şubat 2022 12:08
Corinthians'la resmen anlaşan Vitor Pereira, Brezilya'ya gitti ve ilk açıklamalarını yaptı. Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra 70 gün içinde Corinthians'la anlaşmaya varan Portekizli çalıştırıcı, Brezilya'da ilgi çeken konuşmalarla öne çıktı.

Vitor Pereira, "Corinthians ve ben aynı çılgın DNA'ya sahibiz. Ben biraz deliyim ve her zaman bana meydan okuyan projeleri istiyorum. Baskıyı seviyorum, baskı olmasa buraya gelmezdim. Baskıdan çekinmiyorum. Brezilya'da lig ve futbol çok rekabetçi, oyuncular kaliteli ve taraftar inanılmaz tutkulu. Şimdiden heyecanlıyım." dedi.

Vitor Pereira, Fenerbahçe'de beraber çalıştığı teknik ekibiyle göreve başlayacak. Tecrübeli çalıştırıcının Corinthians'la sözleşmesi 31 Aralık 2022'ye kadar sürecek.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.