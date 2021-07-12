Vitor Pereira: "Baskıdan bunaltın!"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, sarı lacivertli ekibin yeni oyun anlayışında istediğini futbolcularına anlattı: "Baskıdan bunaltın!"

Haber; Posta, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Vitor Pereira: 'Baskıdan bunaltın!'
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12 Temmuz 2021 10:54
Fenerbahçe'nin yeni sezonda sergileyeceği oyun planı giderek yükleniyor.

Göreve geldiği günden beri takımını çift antrenman programıyla yeni sezona hazırlayan Pereira, öğrencileriyle sık sık sohbet toplantıları da yapıp adeta beyin yıkıyor. Portekizli teknik adam oyuncularıyla yaptığı son toplantıda, saha içinde yırtıcı ve rakipleri bunaltan bir oyun anlayışı ile mücadele edeceklerine vurgu yaptı.

Pereira, futbolcularına şu ifadeleri kullandı:

"Biz Fenerbahçe'yiz, önde basarız. Top kayıpları olacaktır. Ancak kaybettiğimiz topların peşinden koşup 5 saniye içinde geri almalıyız. Rakibe fırsat vermeyeceğiz. Şampiyon olmak istiyorsak, son düdük gelene kadar bu hırsımızı ortaya koyacağız." 


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