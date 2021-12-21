Vitor Pereira adım adım Flamengo'ya

Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı Vitor Pereira'nın adım adım Flamengo'ya imza atmaya yaklaştığı iddia ediliyor.



Portekiz basını, Flamengo'nun teknik direktörlük koltuğu için aday gösterilen isimler arasında bulunan Vitor Pereira'nın en yakın aday olduğunu yazdı. Daha önce Jorge Jesus, Carlos Carvalhal ve Paulo Sousa'nın isimleri Flamengo ile anılmıştı ancak bu üç ismin de Vitor Pereira'nın boşa çıkmasıyla ihtimal dışı kaldığı aktarıldı.



Fenerbahçe'ye geldiği ikinci döneminde 25 maça takımın başında çıkan Pereira, 1.6 puan ortalaması yakaladı.



Portekizli teknik adam kariyerine Porto'da başladıktan sonra sırasıyla Al-Ahli, Olympiakos, Fenerbahçe, 1860 Münih ve Shanghai SIPG'yi çalıştırmıştı.





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