Vitor Pereira: '12 yıldır çocuklarımı göremiyorum'

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira, mevcut kulübü Corinthians ile olan sözleşmesine dair açıklamalarda bulundu.



Santos'a karşı aldıkları 1-0'lık mağlubiyet sonrası açıklamalarda bulunan Portekizli teknik adam, "Başkanla görüşme halindeyiz. Görüşmeler ilerledikçe neler olacağını göreceğiz. Ancak son sözü söyleyecek olan tabii ki başkan. Bir teknik direktörü olarak kulüpte devam edip etmeyeceğimi söyleme yetkisine sahip değilim. Şu anda herhangi bir karar alınmış değil. Sadece görüşmelerin başındayız. Burası büyük bir kulüp ancak benim de üzerine düşünmem gereken birçok kişisel konu var. Hayat futboldan ibaret değil." dedi.



Ailesinin kendisi için öneminden bahseden Pereira, "Aile benim için her şey demek. Ailemi yüzüstü bırakıp da mutlu olamam. Eğer burada kalacaksam ailemin de onayını almam gerekecek. Eğer onlardan onay alamazsam, beni bağışlayın ancak kulüp ile devam edemem. Bu çok hassas bir konu. Ailemin desteğini hissetmeden herhangi bir kulübe faydalı olabileceğini düşünmüyorum. Bu bence biraz bencilce bir düşünce olur ve ben etrafındaki insanları umursayan biriyim, aile her şeydir." ifadelerini kullandı.



Teknik adamlığın kötü bir tarafı olduğunu da söyleyen Pereira, "Teknik direktörlük harika bir meslek ancak ailenizi her zaman geride bırakmak zorunda kalıyorsunuz. Geçtiğimiz son 12 yılda çocuklarımı doğru düzgün göremedim bile. Onların büyümesine şahit olamadım ve bu bazı insanların anlayamayacağı bir durum. Çocuklarımın hayatının önemli bir kısmında ben yoktum ve babaları olarak onların hayatına tam ortadan girmek istemiyorum." diyerek sözlerini noktaladı.





