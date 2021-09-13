Vitor Pereira: '1 puanı beni asla mutlu etmez'

Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira, 1-1 sona eren Sivasspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
"Zorlu bir maçtı. Diğer maçlarda olduğu gibi takım ruhunu sahada gösterebildik. Savaştık, koştuk, bastık. Yine de problemlerimiz vardı. Gelenler, sakatlıktan dönenler vardı. Milli takımdan dönenler de vardı, nasıl döndüklerini bilmiyorduk. Bu oyuncularımızın kaynaşmasını sağlamamız için kısıtlı zamanımız vardı. Çok fazla bilinmeyen vardı. Maç içinde bazı problemler yaşadık. Bütün hatalarımızdan ders çıkarmaya çalışacağız. Maçta kırılma anları vardı. Çok fazla oyun durdu sakatlıklar ve yere yatanlar nedeniyle. Geçtiğimiz maçlarda gösterdiğimiz bazı olumlu şeyleri gösteremedik."
"Taraftarlarımız fantastikti. Bugün onlara 3 puan veremedik. Sakatlıkların durumuna bakmalıyız. 1 puan beni mutlu etmiyor. Her maç 3 puan isterim. Ancak takımımın gösterdiği ruhtan ötürü mutluyum. Kazanmak mümkün olmadı maalesef ama takımın gösterdiği ruh mutluluk verici. Dinleneceğiz, çalışacağız ve bir sonraki maçımıza bakacağız.
"Herkes maçı izledi. Yüksek ritmde oynatmaya çalışıyorum takımı. Diğer takımlar istediği gibi oynayabilir ama hakemler oyunu korumalı, bu kadar durmasına izin vermemeli. Ben bunları bahane göstermem. Kazanmamız gerekiyordu."
"TEMPOYA ALIŞMALARI GEREKİYOR"
Vitor Pereira, Marcel Tisserand ile İrfan Can Kahveci'nin sakatlanarak maça devam edememesiyle ilgili şunları aktardı:
"Bazı dramatik sakatlıklarımız oldu. Serdar Dursun ve Pelkas omuzlarından sakatlandı. Kas sakatlığı yaşayan oyuncularımız da var. Biz yoğun ve baskılı bir oyun oynamak istiyoruz. Oyuncuların bu tempoya alışmaları gerekiyor. Bazı oyuncuların bunu hissetmesi normal. Milli takımlar da bizi etkiliyor. Tisserand'ın alt adalesinde kasılma oldu. Serdar'ın muhtemelen burnu kırıldı. Bu sakatlıkların idman ve maç temposuyla ilgili olmadığını düşünüyorum."
Maçın ikinci yarısında Osayi-Samuel, Serdar Aziz ve İrfan Can Kahveci'nin aynı anda sakatlandığı esnada yedek kulübesinde yaşananlarla ilgili Pereira, "O an gerçekten çok fazla şey oldu. 3 oyuncu sakatlık nedeniyle yerdeydi. Bir yandan sahadaki Türklerin sayısını hesaplamamız gerekiyordu. Tereddüde düştük. Maçı son durdurma hakkımızdı. Serdar oyundan çıksa 2 değişiklik yapmamız gerekecekti. Her şeyden biraz oldu. Bugün gerçekten çok fazla şeyin olduğu garip bir maçtı." şeklinde görüş belirtti.
"YABANCI KURALINA KARŞI DEĞİLİM"
Süper Lig'de uygulanan yabancı kuralıyla ilgili de görüşlerini aktaran Portekizli çalıştırıcı, "Türkiye'deki yabancı kuralına karşı değilim. Genç Türk oyuncuların değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Oyuncunun kapasitesi olduktan sonra ona güvenirim. Hangi milletten olduğunun hiçbir önemi yok." diye konuştu.
"Zorlu bir maçtı. Diğer maçlarda olduğu gibi takım ruhunu sahada gösterebildik. Savaştık, koştuk, bastık. Yine de problemlerimiz vardı. Gelenler, sakatlıktan dönenler vardı. Milli takımdan dönenler de vardı, nasıl döndüklerini bilmiyorduk. Bu oyuncularımızın kaynaşmasını sağlamamız için kısıtlı zamanımız vardı. Çok fazla bilinmeyen vardı. Maç içinde bazı problemler yaşadık. Bütün hatalarımızdan ders çıkarmaya çalışacağız. Maçta kırılma anları vardı. Çok fazla oyun durdu sakatlıklar ve yere yatanlar nedeniyle. Geçtiğimiz maçlarda gösterdiğimiz bazı olumlu şeyleri gösteremedik."
"Taraftarlarımız fantastikti. Bugün onlara 3 puan veremedik. Sakatlıkların durumuna bakmalıyız. 1 puan beni mutlu etmiyor. Her maç 3 puan isterim. Ancak takımımın gösterdiği ruhtan ötürü mutluyum. Kazanmak mümkün olmadı maalesef ama takımın gösterdiği ruh mutluluk verici. Dinleneceğiz, çalışacağız ve bir sonraki maçımıza bakacağız.
"Herkes maçı izledi. Yüksek ritmde oynatmaya çalışıyorum takımı. Diğer takımlar istediği gibi oynayabilir ama hakemler oyunu korumalı, bu kadar durmasına izin vermemeli. Ben bunları bahane göstermem. Kazanmamız gerekiyordu."
"TEMPOYA ALIŞMALARI GEREKİYOR"
Vitor Pereira, Marcel Tisserand ile İrfan Can Kahveci'nin sakatlanarak maça devam edememesiyle ilgili şunları aktardı:
"Bazı dramatik sakatlıklarımız oldu. Serdar Dursun ve Pelkas omuzlarından sakatlandı. Kas sakatlığı yaşayan oyuncularımız da var. Biz yoğun ve baskılı bir oyun oynamak istiyoruz. Oyuncuların bu tempoya alışmaları gerekiyor. Bazı oyuncuların bunu hissetmesi normal. Milli takımlar da bizi etkiliyor. Tisserand'ın alt adalesinde kasılma oldu. Serdar'ın muhtemelen burnu kırıldı. Bu sakatlıkların idman ve maç temposuyla ilgili olmadığını düşünüyorum."
Maçın ikinci yarısında Osayi-Samuel, Serdar Aziz ve İrfan Can Kahveci'nin aynı anda sakatlandığı esnada yedek kulübesinde yaşananlarla ilgili Pereira, "O an gerçekten çok fazla şey oldu. 3 oyuncu sakatlık nedeniyle yerdeydi. Bir yandan sahadaki Türklerin sayısını hesaplamamız gerekiyordu. Tereddüde düştük. Maçı son durdurma hakkımızdı. Serdar oyundan çıksa 2 değişiklik yapmamız gerekecekti. Her şeyden biraz oldu. Bugün gerçekten çok fazla şeyin olduğu garip bir maçtı." şeklinde görüş belirtti.
"YABANCI KURALINA KARŞI DEĞİLİM"
Süper Lig'de uygulanan yabancı kuralıyla ilgili de görüşlerini aktaran Portekizli çalıştırıcı, "Türkiye'deki yabancı kuralına karşı değilim. Genç Türk oyuncuların değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Oyuncunun kapasitesi olduktan sonra ona güvenirim. Hangi milletten olduğunun hiçbir önemi yok." diye konuştu.