Vitor Hugo'dan şampiyonluk açıklaması

Trabzonspor'un Brezilyalı stoperi Vitor Hugo, zirve yarışında asla pes etmeyeceklerini söyledi.



Önlerinde 10 maç olduğunu belirten tecrübeli oyuncu, "Sonuna kadar şansımızı zorlamaya devam edeceğiz. Kesinlikle yarışı bırakmayacağız. Bizim için tüm karşılaşmalar final gibi. Hepsini kazanmak istiyoruz. Ankaragücü galibiyetiyle araya güzel girdik. Devamını da getireceğiz. Bunun için çok çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.







