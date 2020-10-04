Vitor Hugo, Trabzonspor için geliyor

Trabzonspor'un her konuda anlaşmaya vardığı Brezilyalı stoper Vitor Hugo geliyor.

Haber; Sabah
Vitor Hugo, Trabzonspor için geliyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Ekim 2020 10:10
Trabzonspor'un her konuda anlaşmaya vardığı Brezilyalı stoper Vitor Hugo bugün 15.30'da İstanbul'da olacak. Hugo burada da bir süre dinlendikten sonra akşam saatlerinde Trabzon'da olacak.

Bordo-mavili kulüp, Palmeras'tan transfer ettiği 29 yaşındaki stoperle 1 yılı opsiyonlu 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Bu arada Trabzonspor, yeni transferlerine yarın imza töreni düzenleyecek.

Trabzon'un Hugo için Palmeras'a 3 milyon Euro ödeyeceği öğrenildi.

1991 doğumlu 1.87 cm boyundaki solak stoper Vitor Hugo, 2020'de çıktığı 10 maçın 6'sında ilk 11'de forma giydi. Brezilyalı oyuncu, 2018-2019 sezonunda Fiorentina'da 33 maçta oynadı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için