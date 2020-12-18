Vitor Hugo: "Trabzonspor ayağa kalkacak"

Kupada attığı 2 golle yıldızlaşan Trabzonspor'un stoperi Vitor Hugo kaybedilen turun ardından bu sözlerle liderliğini gösterdi... 'Ayağa kalkacağız'

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Vitor Hugo: 'Trabzonspor ayağa kalkacak'
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18 Aralık 2020 10:50
Trabzonspor'un tartışmasız bu sezonki en iyi transferi olan Vitor Hugo sadece saha içinde değil, saha dışında da farkını gösteriyor. Savunmada kusursuza yakın bir performans sergileyen Brezilyalı stoper, kupadaki Adana Demirspor maçında ise hücumda yıldızlaştı. Attığı 2 kafa golüyle Fırtına'yı maçta tutan Vitor Hugo, penaltı atışları sonrası giden turun ardından arkadaşlarına moral verdi.

Özellikle çok üzgün olan genç isimlere destek olan 29 yaşındaki oyuncunun, "Futbolda böyle maçlar var... Malesef kaybettik. Bazen çok isteseniz de olmuyor. Buna takılıp kalmamalıyız. Önümüzde çok kritik lig maçları var. Çok çalışacağız ve beraber ayağa kalkacağız. Biz büyük takımız. Kendinizi toparlayın" dediği öğrenildi.

Hocanın vazgeçilmezi...

Sadece defans hattının değil kısa sürede takımın da lider isimlerinden biri olan Vitor Hugo, teknik direktör Abdullah Avcı'nın en güvendiği oyuncuların başında geliyor. Tecrübeli hoca, 8 günde oynayacakları üst üste 3 lig maçı öncesi Vitor Hugo gibi diğer tecrübeli isimlerin de devreye girmesini bekliyor.



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