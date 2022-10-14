Vitor Hugo: 'Tarihi bir gece oldu!'

Trabzonspor'un Brezilyalı yıldızı Vitor Hugo, Monaco'yu 4-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Mücadeleyi değerlendiren Hugo, "Harika bir maç oldu bizim adımıza. Bugün maça çıkmadan önce ne kadar önemli bir maç olduğunu biliyorduk. 6 puanlık bir maç gibiydi çünkü kazanmamız halinde hem rakiplerimize yaklaşmış olacak, hem de bazılarını geçecektik. Gruptaki bütün takımlara da ne kadar iddialı olduğumuzu gösterebileceğimizi biliyorduk. Bu amaçla çıktık. Takım ilk yarıda özellikle çok konsantreydi. Takım olarak harika bir maç çıkardığımızı düşünüyorum" dedi.



4 Türk takımının galibiyetini de öven Brezilyalı savunmacı, "Türk futbolu adına çok özel bir gece olduğunu düşünüyorum. UEFA sıralamasında Türkiye'nin yeri çok yükselmiş oldu. Bütün takımlar adına unutulmaz bir gece oldu" sözleriyle konuşmasını noktaladı.





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