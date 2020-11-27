Vitor Hugo: "Takım birbirine yardım ediyor"

Trabzonspor savunmacısı Vitor Hugo, Ankaragücü maçının ardından takımı değerlendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Vitor Hugo: 'Takım birbirine yardım ediyor'
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27 Kasım 2020 21:59
Trabzonspor oyuncusu Hugo, Ankaragücü karşısında alınan galibiyeti değerlendirdi.

Vitor Hugo maç sonu açıklamasında; "Gol yemememiz çok önemliydi, bu takımın tamamının başarısı. Uyumu da yakaladıktan sonra görüldü ki, Tony'nin geldi, Bilal'ın aldığı toplar var. Arkanızı döndüğünüzde ve arkadaşlarınızı gördüğünüzde bir şeyleri başardığınızı anlıyorsunuz. Takımın birbirine yardım ettiğini görüyoruz, bu olumlu bir sinyal. Bizim için bugün önemli olan iyi savunma yapmak ve gol yememekti, ileride iş yapabilecek arkadaşlarımız olduğunu biliyoruz." dedi.



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