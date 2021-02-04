Vitor Hugo: 'Şimdiden şampiyonum'

Trabzonsporlu Vitor Hugo kulüpteki ilk sezonunda kupa kaldırdıkları için mutlu ve gururlu olduğunu söyledi.



Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı futbolculardan biri olan Vitor Hugo, bordo-mavililerin parlayan isimlerinden biri oldu. Palmeiras kulübünden transfer edilen 29 yaşındaki stoper, Karadeniz ekibinde savunmanın belkemiği olurken; sürpriz golleriyle hücumda da önemli bir etkinlik sergiledi.



Beşiktaş karşısında 2-1'lik galibiyeti getiren golü atan Brezilyalı futbolcu ligdeki gol sayısını ikiye çıkardı. Ziraat Türkiye Kupası'nda da iki golü bulunan Hugo şimdiden 4 golü rakip filelere bıraktı. Lance gazetesine konuşan futbolcu "Trabzonspor'daki ilk sezonumda daha şimdiden bir şampiyonluk yaşadım" diyerek şöyle devam etti: "İlk sezonumda şimdiden kupa kaldırmış olmak benim için çok büyük bir başarı. Benim için ve ailem için büyük bir gurur. Kulübün tarihine ismim yazıldığı için çok mutluyum. Bu yüzden Tanrı'ya şükürler olsun. Kar yağışı altında futbol oynamak ile de burada tanıştım. Karşımızda da zorlu rakipler var ama hocamızın bizden istediklerini sahaya yansıtıyor ve iyi sonuçlar alıyoruz."



Taraftar itirafı

Bordo-mavili taraftarlarla iyi bir ilişkisi olduğunu söyleyen Vitor Hugo "Türkiye'de taraftarlar çok fanatik. Zaten bunu Trabzon'a ayak bastığım anda anlamıştım. Sosyal medyada da bunu görmek mümkün. Orada yazılan yorumlara da bakıyorum. Elbette yazılanlardan bir çok şeyi anlayamıyorum ama Google translator kullanarak anlamaya çalışıyorum" diye konuştu.



