Vitor Hugo sabırsızlanıyor!

29 yaşındaki Brezilyalı stoper Vitor Hugo, "İlkler her zaman önemlidir. Bu maçı sabırsızlıkla bekliyorum. Trabzonspor'un başarısı için elimden geleni yapacağım" diye konuştu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Vitor Hugo sabırsızlanıyor!
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14 Ekim 2020 08:48
Trabzonspor'un yeni transferi Vitor Hugo, cumartesi Başakşehir'le oynanacak lig maçında teknik direktör Eddie Newton'ın şans vermesi halinde forma giyecek.

29 yaşındaki Brezilyalı stoper, "İlkler her zaman önemlidir. Bu maçı sabırsızlıkla bekliyorum. Trabzonspor'un başarısı için elimden geleni yapacağım" diye konuştu.

KANATTAN VURACAK

Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, geçen sezon ligi şampiyon bitiren ancak bu sezon geride kalan 4 maçta galibiyeti bulunmayan Başakşehir karşısında sürpriz yaşamak istemiyor.

Bu doğrultuda rakibini en iyi şekilde analiz eden İngiliz çalıştırıcı, Başakşehir'in toparlanma sürecinde olduğuna ve özellikle hücum organizasyonlarında zenginliğe sahip olduğuna kanaat getirdi.

Newton özellikle orta sahada baskıyı kurarak kanat organizasyonlarıyla rakibi karşısında üstünlüğü ele geçirmek istiyor.



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