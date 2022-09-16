Vitor Hugo: 'Rakibe fırsat vermeden kazandık'

UEFA Avrupa Ligi H Grubu ikinci haftasında sahasında Kızılyıldız'ı 2-1 yenen Trabzonspor'un defans oyuncusu Vitor Hugo, "Rakibimize çok fazla fırsat vermeden kendi oyunumuzu deklare ederek, taraftarımızın önünde gayet moralli bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum." dedi.



Maçın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hugo, maçta gayet iyi bir oyun ortaya koyduklarına inandığını belirterek, "Çünkü bugün sahada kazanmak için vardık ve uzun bir aradan sonra tekrar kazanmak için oynayacağımızı zaten biliyorduk. Eksik kalan noktalar vardı. Son maçlarımızda istemediğimiz hatalarımız vardı. Bu hatalarımızdan ders aldık. Bugün sahada hem hücumda hem de savunmada gayet kompakt bir oyun ortaya koyan bir takım olduğunu düşünüyorum. Rakibimize çok fazla fırsat vermeden kendi oyunumuzu deklare ederek, taraftarımızın önünde gayet moralli bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



Takım kendi seviyesine henüz ulaşamadığının altını çizen Hugo, "Kısa bir süre içerisinde bu adaptasyonun tamamlanmasıyla birlikte gerçek oyunumuzu gösterebileceğiz. Bizim için çok iyi bir sezon olacak." dedi.





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