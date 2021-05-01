Vitor Hugo'nun hedefi Antalyaspor maçı

Edgar'ın ardından Trabzonspor'un bir diğer stoperi Vitor Hugo da Göztepe maçında sakatlanırken, tecrübeli oyuncunun MR'ı dün çekildi.



Kulüpten yapılan açıklamada, Vitor Hugo'nun sol kalçasındaki kas grubunda kanama tespit edildiği belirtildi. Tedavisine başlanan Portekizli futbolcu, hafta ortasına kadar dinlendirilecek. Sakatlığı çok ciddi olmayan Vitor Hugo'nun ağrıları azalırsa, 8 Mayıs'taki Antalyaspor mücadelesinde forma giymesi bekleniyor.



