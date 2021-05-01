Vitor Hugo'nun hedefi Antalyaspor maçı

Trabzonspor'da Göztepe maçında sakatlanan Vitor Hugo'nun ağrıları azalırsa, 8 Mayıs'taki Antalyaspor mücadelesinde forma giymesi bekleniyor.

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Vitor Hugo'nun hedefi Antalyaspor maçı
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01 Mayıs 2021 13:58
Vitor Hugo Franchescoli de Souza
Vitor Hugo Franchescoli de Souza
Trabzonspor
Edgar'ın ardından Trabzonspor'un bir diğer stoperi Vitor Hugo da Göztepe maçında sakatlanırken, tecrübeli oyuncunun MR'ı dün çekildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Vitor Hugo'nun sol kalçasındaki kas grubunda kanama tespit edildiği belirtildi. Tedavisine başlanan Portekizli futbolcu, hafta ortasına kadar dinlendirilecek. Sakatlığı çok ciddi olmayan Vitor Hugo'nun ağrıları azalırsa, 8 Mayıs'taki Antalyaspor mücadelesinde forma giymesi bekleniyor.



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