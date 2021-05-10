Vitor Hugo'nun durumu belirsiz

Trabzonspor, Süper Lig'de salı günü Konyaspor'a konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Vitor Hugo'nun durumu belirsiz
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10 Mayıs 2021 13:46
Trabzonspor, Süper Lig'in 41. haftasında salı günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak.

67 puanı bulunan ve ligi 4. sırada bitirmeyi garantileyen bordo-mavililer, son 10 karşılaşmada 3 galibiyet, 7 beraberlik alarak mağlup olmadı.

Trabzonspor'da kart cezalısı Berat Özdemir, takımda yer alamayacak, sakatlığı nedeniyle Antalyaspor maçında forma giyemeyen Vitor Hugo'nun durumu ise bugünkü çalışmanın ardından netlik kazanacak.

Bordo-mavililer, hazırlıklarını tamamladıktan sonra akşam saatlerinde özel uçakla Konya'ya gidecek.

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