Vitor Hugo: 'Kar yağışı bizi zorladı'

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor, Sivasspor deplasmanından 1-1'lik skorla ayrıldı.



Mücadelenin ardından bordo mavililerden Vitor Hugo kuruluşa konuştu.



Trabzonspor'un savunmacısı açıklamasında, "Aslında kaçırdığım o kadar maçtan sonra geri dönmek beni mutlu etti. Asistle katkı yapmak ayrıca mutlu etti. Adam adama markaj yaptıkları için onlara karşı oynamak zor ve ilginç. Sivasspor farklı bir takım." dedi.



Vitor Hugo ayrıca, "Kar yağışıyla birlikte oyun kurmakta zorlandık. Bu tür şartlarda en ufak hata pahalıya mal olabilir. Bu nedenle uzun topları tercih ettik. 1 puan bizi mutlu etmedi ama kaybetmemek de önemli. Bizim bir hedefimiz var. Sezon sonunda hep birlikte mutlu olmak istiyoruz." sözlerini kullandı.





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