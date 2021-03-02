Vitor Hugo için özel maske kararı

Trabzonspor'a Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından iki oyuncusundan da kötü haber geldi...

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Vitor Hugo için özel maske kararı
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02 Mart 2021 13:32
Vitor Hugo Franchescoli de Souza
Vitor Hugo Franchescoli de Souza
Trabzonspor
Bordo-Mavililer'e iki oyuncudan kötü haber... Kulüp doktoru Hakan Çelik, Fenerbahçe maçında Vitor Hugo'nun burun kemiğinde kırık meydana geldiğini, bu karşılaşma öncesi son idmanda sakatlanan Kamil Ahmet Çörekçi'nin ise çekilen MR'ında sağ diz iç yan bağında yaralanma tespit edildiğini açıkladı.

Vitor Hugo'nun perşembe günkü Kasımpaşa karşılaşmasına yetiştirilmesi için hemen harekete geçildi. Trabzonspor savunmasının lideri olan Brezilyalı stopere özel maske hazırlanırken, yarın denenecek. Vitor Hugo eğer maskeyle kendisini rahat hissederse, Kasımpaşa deplasmanında oynayabilir.

Kamil Ahmet kesin yok

Kamil Ahmet Çörekçi'nin ise kadroda olması imkansız gözüküyor. Başarılı futbolcunun hem Kasımpaşa hem de Alanyaspor maçlarını kaçırması bekleniyor. Dizindeki ödem dağılmayan Kamil Ahmet'in kesin durumu önümüzdeki hafta netleşecek.

Vitor Hugo geçtiğimiz gün burnunun fotoğrafını paylaşmıştı: "Dün burnum kırıldı, bugün yerine koyduk."







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