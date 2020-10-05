Vitor Hugo için 40 günlük transfer operasyonu

Trabzonspor'un 40 gün uğraşarak transferini gerçekleştirdiği Brezilyalı stoper Vitor Hugo, Türkiye'ye geldi. Hugo'nun transfer sürecinde ilginç olaylar yaşandı. Scout ekibinin önerisiyle oyuncu ve kulübü Palmeiras ile kurulan ilk temastan bordo-mavililer olumlu yanıt alamadı. Ancak 29 yaşındaki Hugo ve ailesi ile teması kesmeyen Trabzonspor bu çabasının karşılığını aldı ve oyuncuyu ikna etti.



MENAJERLER DE DEVRE DIŞI

Ancak bu sefer Palmeiras'ın istediği bonservis ve menajerler problem oldu. Bunun üzerine Trabzonspor taktik değiştirip, oyuncudan vazgeçtiğini açıkladı. Bordo-mavililerin isteği ile Hugo da Palmerias'a Trabzonspor'a gitmek istediğini iletti. Bu taktikle menajerler de devre dışı bırakıldı ve yaklaşık 40 günlük operasyon sonunda Hugo dün İstanbul aktarmalı Trabzon'a geldi. İmzanın bugün atılması bekleniyor.



TARAFTARA TÜRKÇE MESAJ: 'BERABERİZ'

İSTANBUL Havaalanı'nda kısa bir açıklama yapan Vitor Hugo, kendisini çok mutlu hissettiğini belirterek, Trabzonspor ile bu sezon önceki sezonlara göre daha iyi bir performans sergilemek istediğini dile getirdi. Hugo, Trabzonsporlu taraftarlara Türkçe seslenirken "Biz beraberiz" dedi.



YILLIK ÜCRETİ 1.3 MİLYON EURO

Vitor Hugo, Trabzonspor ile seneliği 1.3 milyon Euro'dan 3+1 yıllık sözleşme imzalayacak.



