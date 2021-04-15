Vitor Hugo: 'Hakemlerle asla uğraşmam'

Trabzonsporlu Vitor Hugo, sahada gösterdiği performansın yanı sıra kişiliğiyle de örnek oluyor. Çaykur Rizespor maçının 86. dakikasında Michalak'a yaptığı taktik faul sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Hugo, hakem Cüneyt Çakır'a itiraz etmeden sahadan çıkmıştı.



Bu hareketiyle takdir toplayan Brezilyalı stoper daha önce yaptığı bir açıklamada "Maç sırasında hakemlerle ve rakip futbolcularla uğraşmam. Dürüst ve temiz oyun oynamaya çalışan biriyim. Kendimi tamamen oyuna veririm" dedi.



Kaynak: Karadeniz Gazetesi



