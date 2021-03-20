Vitor Hugo: 'Galatasaray'ı yenmişlerdi'

Trabzonspor'un Ankaragücü'nü 4-1 yendiği maçın ardından Vitor Hugo açıklamalarda bulundu.



Ankaragücü'nün iyi bir ekip olduğunu ifade eden Hugo, "Herkes çok mutlu. Uğruna mücadele ettiğimiz bir galibiyet aldık. Rakibimiz üst üste 3 maçı kazanan, hatta Galatasaray maçından galip ayrılan bir takımdı. Biz de kendi kalitemizi göstermek amacıyla sahaya çıkıp, galip ayrılıyoruz. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık ve bundan dolayı çok mutluyuz" dedi.



