Vitor Hugo: 'Galatasaray'ı yenmişlerdi'

Trabzonspor'un Ankaragücü'nü 4-1 yendiği maçın ardından Vitor Hugo açıklamalarda bulundu.
Ankaragücü'nün iyi bir ekip olduğunu ifade eden Hugo, "Herkes çok mutlu. Uğruna mücadele ettiğimiz bir galibiyet aldık. Rakibimiz üst üste 3 maçı kazanan, hatta Galatasaray maçından galip ayrılan bir takımdı. Biz de kendi kalitemizi göstermek amacıyla sahaya çıkıp, galip ayrılıyoruz. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık ve bundan dolayı çok mutluyuz" dedi.
Ankaragücü'nün iyi bir ekip olduğunu ifade eden Hugo, "Herkes çok mutlu. Uğruna mücadele ettiğimiz bir galibiyet aldık. Rakibimiz üst üste 3 maçı kazanan, hatta Galatasaray maçından galip ayrılan bir takımdı. Biz de kendi kalitemizi göstermek amacıyla sahaya çıkıp, galip ayrılıyoruz. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık ve bundan dolayı çok mutluyuz" dedi.