Vitor Hugo: "Galatasaray'ı yenmişlerdi"

Trabzonspor'un stoper oyuncusu Vitor Hugo, Ankaragücü maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Vitor Hugo: 'Galatasaray'ı yenmişlerdi'
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20 Mart 2021 21:21
Trabzonspor'un Ankaragücü'nü 4-1 yendiği maçın ardından Vitor Hugo açıklamalarda bulundu.

Ankaragücü'nün iyi bir ekip olduğunu ifade eden Hugo, "Herkes çok mutlu. Uğruna mücadele ettiğimiz bir galibiyet aldık. Rakibimiz üst üste 3 maçı kazanan, hatta Galatasaray maçından galip ayrılan bir takımdı. Biz de kendi kalitemizi göstermek amacıyla sahaya çıkıp, galip ayrılıyoruz. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık ve bundan dolayı çok mutluyuz" dedi.



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