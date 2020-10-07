Vitor Hugo Fiorentina'daki kaptanı Davide Astori'yi unutmadı!

Trabzonspor, Brezilyalı stoper Vitor Hugo ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.



Transfer görüşmeleri yaklaşık 40 gün sürerken, ilk etapta 5 milyon euro isteyen Palmeiras kulübünün 3.2 milyon euro'ya razı olması dikkat çekti. Kulüpten, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, Trabzonspor'un, Hugo'nun bonservis bedeli olarak Palmeiras kulübüne 800 bin euro'luk 4 eşit taksitte 3 milyon 200 bin euro ödeme yapacağı belirtildi.



Bu para 4 yılda ödenecek. Ayrıca bir sonraki satıştan da Brezilya ekibine % 25 pay verilecek.



13 NUMARAYI GİYECEK



Bordo-mavililer 4 yıllık sözleşme imzaladığı 29 yaşındaki oyuncuya da yıllık 1 milyon 350 bin euro ödeme yapacak. Ayrıca menajerlik ücreti olarak da 135 bin euro ödenecek.



Hugo, iki yıl önce vefat eden Fiorentina'dan takım arkadaşı Astori anısına 13 numaralı formayı giyecek. Hugo için hazırlanan tanıtım videosu da bordo-mavili taraftarlar tarafından defalarca izlendi.



5 MADDEDE VITOR HUGO



1- Son beş sezonda transferlerine 18.2 milyon Euro ödendi.

2- Avrupa'da Fiorentina forması giydi ve 49 maça çıktı.

3- Geçtiğimiz sezon hiç sakatlık sorunu yaşamadı.

4- Kariyeri boyunca iki kupa kazanmayı başardı.

5- 15 farklı teknik direktörle çalışma fırsatı buldu.



ASTORI'YI UNUTMADI



Vitor Hugo forma numarası olarak 13'ü seçti. Brezilyalı futbolcu, Fiorentina forması giyerken takım kaptanı Astori 13 numaralı formayı taşıyordu. 2 sene önce hayatını kaybetmişti. Vitor Hugo, Astori'nin anısına 13 rakamını tercih etti.



Vitor Hugo, Fiorentina'da oynadığı dönem attığı golü Davide Astori'ye adamıştı.



