Vitor Hugo'dan Fenerbahçe itirafı! Teklif aldı mı?

2020 yılında Brezilya ekibi Palmeiras'tan Trabzonspor'un kadrosuna katılan Vitor Hugo, bordo-mavili ekipte bir Süper Lig ve 2 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.Karadeniz temsilcisinde toplam 99 maça çıkan ve attığı kritik gollerle takımına katkı sağlayan Hugo, Trabzonspor'da yaşadığı şampiyonluk başta olmak üzere bordo mavili ekibin bu sezonki performansıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.Süper Lig, çok fazla geçiş oyunu ve hava topu mücadelesiyle oynanan çok zor bir lig. Takımlar, hızlı ve yetenekli kanat forvetleri ve hava toplarında çok iyi olan güçlü merkez forvetlerle iyi kurgulanmış bir oyun modelini oynuyor. Süper Lig'de çok ilginç düellolar yaşadım ve burada oynamaktan gerçekten keyif aldım. Burada oynadığımdan dolayı kariyerim adına çok mutluyum.Fiorentina'dan ayrılırken Fenerbahçe'den teklif aldığımı hatırlamıyorum. O an beni arayan başka bir Türk kulübü vardı. Türkiye'ye gelmeyi kabul etmedim çünkü aynı zamanda daha önce şampiyonluk yaşadığım ve çok mutlu olduğum Palmerias'a geri dönmek için teklif almıştım.Trabzonspor forması giydiği dönemde Vitor Hugo, BB Erzurumspor ile oynadıkları hazırlık maçının ardından yaptığı açıklamada Fenerbahçe'nin kendisiyle ilgilendiğini ifade etmişti. Hugo, "Türkiye'den menajerim vasıtasıyla daha önce Fenerbahçe'den, Beşiktaş'tan, Galatasaray'dan teklifler aldım. Palmeiras'ta oynarken Trabzonspor'un beni istediğini öğrendim ve kulüp olarak neler yapabileceğini en iyi anlatan kulüp oldu. Transfer sürecim kolay olmadı, kulübümle alakalı sorunlar vardı, bazı şartlar oluşmamıştı." ifadelerini kullanmıştı.Hayatımda şampiyon olduğumuz o geceki kadar büyük bir mutluluk yaşamamıştım. Ekip olarak tarih yazdık ve ekibin bir parçası olduğum için kendimi mutlu ve onurlu hissediyorum. Ebedi hatıralar!Trabzonspor taraftarı harikaydı. Geçen yılki şampiyonluk yarışımızda bir deplasman maçını kaybetmiştik. Mağlubiyetin üzüntüsüyle Trabzon'a döndüğümüzde taraftarlarımızın bizi havaalanı çıkışında beklediğini hatırlıyorum. Bu inanılmazdı çünkü onlar güvenimizi geri verdi ve bize kimin için oynadığımızı gösterdi. Taraftarın bu tutumu, bizi özellikle iç saha maçlarındaki performansımızla şampiyonluğa ulaştırdı. Trabzonspor taraftarı, bizim 12. oyuncumuzdu.Abdullah Hoca ile çalışmaktan gerçekten keyif aldım. Bana her zaman büyük bir saygıyla davrandı ve herhangi bir konu hakkında konuşmaya açıktı. O çok deneyimli ve Süper Lig'i iyi biliyor. Abdullah Avcı, çalışmalarından dolayı taraftarların takdirini hak etti ve ben onun şampiyonluk yaşamasına yardım ettiğim için çok mutluyum.Abdullah Avcı'nın Trabzonspor'daki hikayesi çok güzeldi. Abdullah Avcı'nın istifa etmesine çok üzüldüm çünkü oynattığı oyunların çoğunda ben de oynadım ve kötü sonuçlardan da kendimi sorumlu hissediyorum. Ancak istifa etmeye karar vermesi için nedenleri vardı ve buna saygı duyuyoruz.Beni Trabzonspor'a getiren, ailemle beraber bu duyguları yaşamamı sağlayan Başkan Ağaoğlu'na çok minnettarım. Bana her zaman çok iyi davrandı ve tüm saygımızı kazandı.Geçen sezonun şampiyonluğundan sonra bu yıl için yaratılan beklentiler çok yüksekti ancak bazı kilit oyuncular yaz döneminde takımdan ayrıldı. Sakatlıklar nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalan Dorukhan, Edin Visca, Marek Hamšík ve Bruno Peres gibi birçok önemli oyuncumuz eksikti. Bir kulüpte, takımın temeli olarak kabul edilen oyunculardan biri yoksa hemen hemen aynı dönemde tüm oyuncuları kaybetmiş gibi zaten büyük bir eksiklik hissediliyor. Şampiyon takım fiilen dağıldı. Bir takımı yeniden oluşturmak için çalışmak ve bağlantı kurmak zaman alıyor. Süper Lig, çok zor ve eğer olumlu adımlar olmazsa diğer takımların hemen avantaj sağladığı, bu avantajı o takımlardan geri almanın zor olduğu bir şampiyona.Kesinlikle etkiledi. Nwakaeme ve Cornelius, oyunumuz için temel parçalardı. İkisinin de büyük bir hayranıyım ve onlarla birlikte çalışmak benim için bir zevkti.Kaptanımız Uğurcan Çakır, sansasyonel bir adam. O çok profesyonel ve kulübü herkes gibi çok seviyor. Sahada gerçek mucizeler yaratarak takımı kurtardığı için her zaman saygı görmeyi hak ediyor. Ben genellikle ona "duvar" diyorum çünkü hiçbir şeyin geçmesine izin vermiyor. Ona çok hayranım.