Vitor Hugo'dan büyük özveri

Oynayabilecek duruma gelmesi için 2 aylık süre biçilen Vitor Hugo, beklenenden 1 ay önce sahalara dönüş yaptı.

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Vitor Hugo'dan büyük özveri
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06 Nisan 2022 13:27
Geçirdiği sakatlık sonrası oynayabilecek duruma gelmesi için 2 aylık süre biçilen Vitor Hugo, beklenenden 1 ay önce sahalara döndü. Bununla da kalmayan Brezilyalı yıldız, antrenmanda oynanan çift kale maçta kazanan takımda yer aldı.

Tecrübeli savunmacı, cuma günü çıkacakları Gaziantep FK karşılaşmasına kadar eksiklerini tamamen giderip hazır olacağını teknik heyete iletti 
 
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