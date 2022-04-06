Vitor Hugo'dan büyük özveri

Geçirdiği sakatlık sonrası oynayabilecek duruma gelmesi için 2 aylık süre biçilen Vitor Hugo, beklenenden 1 ay önce sahalara döndü. Bununla da kalmayan Brezilyalı yıldız, antrenmanda oynanan çift kale maçta kazanan takımda yer aldı.
Tecrübeli savunmacı, cuma günü çıkacakları Gaziantep FK karşılaşmasına kadar eksiklerini tamamen giderip hazır olacağını teknik heyete iletti
Tecrübeli savunmacı, cuma günü çıkacakları Gaziantep FK karşılaşmasına kadar eksiklerini tamamen giderip hazır olacağını teknik heyete iletti