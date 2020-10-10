Vitor Hugo: "Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray beni istedi"

Trabzonspor'un yeni stoperi Vitor Hugo, transfer ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com
Vitor Hugo: 'Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray beni istedi'
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10 Ekim 2020 18:14
Trabzonspor'un yeni transferi Vitor Hugo, BB Erzurumspor ile oynadıkları hazırlık maçının ardından konuştu.

Bordo-mavili formayı ilk kez giydiği için mutlu olduğunu belirten Hugo, "Trabzonspor gibi büyük bir takımın ilk defa formasını giymek benim için büyük bir gurur oldu." dedi.

İstanbul'un 3 büyük takımından da tepki aldığını kaydeden Brezilyalı oyuncu, "Türkiye'den menajerim vasıtasıyla daha önce Fenerbahçe'den, Beşiktaş'tan, Galatasaray'dan teklifler aldım. Palmeiras'ta oynarken Trabzonspor'un beni istediğini öğrendim ve kulüp olarak neler yapabileceğini en iyi anlatan kulüp oldu. Transfer sürecim kolay olmadı, kulübümle alakalı sorunlar vardı, bazı şartlar oluşmamıştı." ifadelerini kullandı.



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