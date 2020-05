Vitir namazı nasıl kılınır (Diyanet kılınışı)

Namaz kılmak müslümanlığın gerekliliklerinden birisidir. Bu konuda vitir namazı nasıl kılınır, vitir namazı kaç rekattır bilgilerine en doğru şekilde ulaşmak önemlidir. Vitir namazı kılınışı; yatsı namazdan sonra 3 rekat kılınan ve Selati vitir namazı olarakta bilinen, vacip bir namazdır. Diğer namazlardan farklı olarak, vitir namazının üçüncü rekâtında bir ara tekbir alınarak Kunut duaları okunur. İşte vitir namazı nedir sorusunun cevabını içeren derlememiz...Vitir namazı, yatsı namazından sonra kılınan, Hanefîlere göre üç rekâtlı vacip bir namazdır. Vitir namazının her rekâtında Fâtiha ve ardından bir sûre ya da birkaç âyet okunur. İkinci rekâtın sonunda oturularak sadece tahiyyât duası okunur. Üçüncü rekâtta kıraat tamamlandıktan (Fâtiha ve ardından bir sûre ya da birkaç âyet okunduktan) sonra eller kulaklara kadar kaldırılarak tekbir alınır ve kunut duaları okunur. Vacib olan bu namaz yatsı namazı kılındıktan sonra sabah namazının vakti girinceye kadar herhangi bir zamanda kılınabilir. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.), "Vitir namazını yatsı namazı ile tan yerinin ağarması arasında kılın" (Ebû Dâvûd, Vitir, 1; Tirmizî, Salât, 220; İbnü'l-Hümam, Feth, I, 426) buyurmuştur.Uyanabilecek olan kimsenin vitir namazını gecenin sonunda, yani imsak vaktinden bir müddet önce kılması daha faziletlidir (Müslim, Salâtü'l-müsafirîn 162; Tirmizî, Salât, 222). Ancak uyanamayacağına dair endişe taşıyan kimsenin, vitir namazını uyumadan önce kılması uygun olur. Vaktinde kılınamayan vitir namazının daha sonra kaza edilmesi vaciptir (İbnü'l-Hümâm, Feth, I, 426).Diğer mezheplere göre ise vitir namazı kılmak sünnettir (İbn Kudâme, el-Muğnî, II, 591-594).Vitir (Vacip) namazı 3 Rekattır ve KılınışıVitir(Vacip) namazının 1. Rekatı– Niyet edilir: "Niyet ettim Allah rızası için bu günkü üç rekatlık Vitir Vacip namazını kılmaya"– Tekbir getirilir: İki elin avucu açık olarak baş parmakların kulak yumuşağına değeceği şekilde eller kaldırılır ve "Allah'u Ekber" denir.– Sübhaneke okunur.– Euzü Besmele çekilir: "Euzubillahimineşşeytanirracim – Bismillahir rahmanir rahim"– Fatiha okunur:– Zamm-ı sure (Kuran ı Kerimden en az üç ayet ) okunur.– "Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.– Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.-"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.-"Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar.-"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.-"Allah'u Ekber" denir ve İkinci rekat için ayağa kalkılır.– Besmele çekilir: "Bismillahirrahmanirrahim"– Fatiha okunur:– Zamm-ı sure (Kuran ı Kerimden en az üç ayet ) okunur.– "Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.– Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.-"Allah'u Ekber" denir ve secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.-"Allah'u Ekber" denir ve doğrularak oturulur, sonra tekrar.-"Allah'u Ekber" denir ve secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.-"Allah'u Ekber" denir ve oturulur.– Ettehıyyatü okunur. Üçüncü rekat için ayağa kalkılır.–– Besmele çekilir: "Bismillahirrahmanirrahim"– Fatiha okunur:– Zamm-ı sure (Kuran-ı Kerim'den en az üç ayet) okunur.– Sonra tekrar tekbir alınır. Bu tekbir niyet etmeden sadece "Allahu Ekber" demek sureti ile yapılır ve tekrar eller bağlanır.– Kunut Duaları okunur.– "Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.– Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.-"Allah'u Ekber" denir ve secdeye gidilir: secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.-"Allah'u Ekber" denir ve doğrularak oturulur, sonra tekrar.-"Allah'u Ekber" denir ve secdeye gidilir: secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.-"Allah'u Ekber" denir ve oturulur.– Ettehıyyatü okunur.– Salli ve Barik duaları okunur.– Rabbena atina ve Rabbenağfirli duaları okunur.– Selam verilir. Önce sağa sonra ise sola selam vermek sureti ile selam verilir. Selam şöyle verilir. "Es Selamu Aleykum Ve Rahmetullah" denir.Sonra yatsı namazı içinde olan namaz tesbihatı yapılır.