Vitinha: ''Bu dönüş gücümüzün göstergesi''

EURO 2024'te Çekya'yı 2-1 yenen Portekiz'de yıldız isim Vitinha, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Vitinha, direnç gösterdiklerini dile getirerek,

"Güçlü bir şekilde maça başlayıp gücümüzü göstermek istedik ama maalesef kalemize ilk geldiklerinde gol yedik. Tüm soğukkanlılığımızı ve direncimizi gösterdik. Avrupa Şampiyonasına gelmek kolay değil ama soğukkanlılığımızı koruyarak eşitliği sağladık ve neyse ki oyuna giren oyuncularımızın da yardımıyla kazandık.'' dedi.

Sözlerine devam eden yıldız isim, ''Bu büyük bir galibiyet. Kenardan gelenler oyuna girip katkı sağladığında takım olarak gerçekten böyle oluyoruz. Sakin kalmalıyız. Bu pasiflik değil. Sakinlik, topu tutmak, takımı bir yandan diğer yana oynatmak, ısrar etmek demektir. Daha fazlasını yapmak istiyoruz ama Avrupa Şampiyonasına giderken çok fazla duygu, çok fazla arzu olduğunun ve bazen stratejik planı unuttuğumuzun farkındayız. Topa sahip olmalıyız, alan açmalıyız.'' ifadelerini kullandı.

Vitinha son olarak, ''Bu geri dönüş takımımızın gücünün harika bir göstergesi. Dezavantajlı olsak bile bizi sevenleri hayal kırıklığına uğratmadık." yorumunu yaptı.