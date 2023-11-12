Vitesse'de Cocu dönemi sona erdi

Ülkemizde bir dönem Fenerbahçe teknik direktörlüğü yapan Phillip Cocu, Vitesse'deki görevinden istifa etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Vitesse'de Cocu dönemi sona erdi
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12 Kasım 2023 16:24
Hollanda 1. Futbol Ligi (Eredivisie) ekiplerinden Vitesse'yi çalıştıran Phillip Cocu, görevinden istifa etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, 53 yaşındaki Cocu'nun, takımın aldığı kötü sonuçlar nedeniyle kendi isteğiyle görevinden ayrıldığı belirtildi.

Fenerbahçe'yi 2018 yılında çalıştıran futbolcu kökenli teknik adamlardan Cocu yönetiminde Vitesse, bu sezon 12 maç sonunda topladığı 8 puanla ligin son sırasında yer alıyor.

Cocu, Vitesse ve Fenerbahçe'nin yanı sıra PSV Eindhoven ve Derby County takımlarında da teknik direktörlük görevini üstlenmişti.

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