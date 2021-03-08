Visca'dan Abdullah Avcı'ya transfer telefonu

Başakşehir'in yıldızı Visca'nın Abdullah Avcı'yı arayarak kendisinin alınmasını istediği yazıldı

Haber; Akşam
Abone Ol
Visca'dan Abdullah Avcı'ya transfer telefonu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Mart 2021 10:48
Edin Visca
Edin Visca
Başakşehir
Trabzonspor'un her transfer döneminde gündemine gelen Edin Visca için yeni bir gelişme yaşandı. (Visca: Trabzonspor'da oynamak isterim)

Visca'nın Abdullah Avcı'yı arayarak kendisinin alınmasını istediği iddia edildi.

Avcı'nın ise oyuncuya, "Uzun süredir seni takımda düşünüyorum şartlar oluşursa kadroda görmek istiyorum." ifadelerini kullandığı dile getirildi.

Bordo mavili yönetim de devre arasında bu oyuncuyu çok istemişti ancak transfer gerçekleşmemişti. Visca'nın Trabzonspor yönetimiyle İstanbul'da yaptığı görüşmede yeni sezonda Trabzonspor'a gelmeye sıcak baktığı belirtiliyor.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.